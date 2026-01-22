強い寒気は25日頃まで居座ります。日本海側は更なる大雪となり、四国など普段雪があまり降らない地域でも、積雪や路面凍結に注意が必要です。その先、2月4日(立春)にかけても全国的に寒さが続くでしょう。前半:25日にかけても全国で極寒更なる大雪に今日22日(木)は広く雪が降り、北陸や近畿を中心に大雪となっています。明日23日(金)から25日(日)にかけても、日本海側は断続的に雪が強まるでしょう。除雪が困難になるほど、積雪