２２日前引けの日経平均株価は前営業日比９８６円２１銭高の５万３７６０円８５銭と急反発。前場のプライム市場の売買高概算は１１億３３４４万株、売買代金概算は３兆６７０７億円。値上がり銘柄数は１３３０、対して値下がり銘柄数は２２９、変わらずは４２銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は買い優勢の地合いとなり、日経平均の上げ幅は一時１０００円を超えた。グリーンランドを巡る米欧対立の懸念が後退し