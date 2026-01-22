開発されたデバイスの発光の様子(発光部3mm角) NHK放送技術研究所(技研)は、千葉大学先進科学センターの深川弘彦特任教授、京都大学大学院理学研究科の畠山琢次教授と共同で、一つの素子で“発光”と“太陽光発電”を切り替えて使用できる「発電できる有機ELディスプレイデバイス」の開発に成功したと発表した。「発光と発電を両立したデバイスで青色の発光を実現したのは世界で初めて」としている。