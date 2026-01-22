４人組お笑いグループ「ぼる塾」の田辺智加、あんり、きりやはるかが２２日、都内で「セブンイレブン・ジャパン新スイーツ発表会」に俳優の綱啓永とともに登場した。セブンイレブンが、近年成長し続けるコンビニスイーツ市場に向け、五感から心が満たされる「しあわせ食感」のスイーツを開発。大の甘党だという４人はそれぞれ新商品の魅力を発信した。毎食後スイーツを食べるという田辺は「４２年で使った金額を合わせると