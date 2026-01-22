９日、唐菓子作り体験プログラムで、愛好家（右）と交流する李歓さん（左）と製菓師の卓美艶（たく・びえん）さん。（西安＝新華社記者／邵瑞）【新華社西安1月22日】中国の唐代に起源を持つ伝統菓子「唐菓子（とうがし）」は、美しい造形と豊かな色彩を特徴とし、当時の宮廷貴族の間で流行した。唐の都、長安が置かれた陝西省西安市で長年パンや焼き菓子作りに携わってきた1980年代生まれの李歓（り・かん）さんは、あるきっか