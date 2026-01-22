２０日、アモイ翔安国際空港ターミナルビルの照明システムの正常な稼働を確保するため、空港の電力供給設備をチェックする作業員。（アモイ＝新華社記者／魏培全） 【新華社アモイ1月21日】中国福建省アモイ市の大嶝島で建設中のアモイ翔安国際空港が、完成検査や飛行点検、運用移行に向けた準備段階に入り、開港を控えた最終局面を迎えている。同空港は、第14次5カ年規画（21〜25年）期間に計画された重要交通ハブ整備事