大分県大分市の国道で20日に起きたひき逃げ事件で警察は市内に住む46歳の会社員の男を逮捕しました。 男は「ぶつかった記憶は無い」などと容疑を否認しています。 容疑者が乗っていた車 この事件は大分市二又町の国道442号で20日夜横断歩道を自転車で渡っていた41歳の女性がひき逃げされたものです。 女性はろっ骨を折る重傷で車は現場から逃走していました。 大分市の事故現場 警察は周辺の