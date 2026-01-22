きょうは強烈な寒波の1回目のピークを迎えています。特に、日本海から発達した雪雲が流れ込む近畿北部や福井県など、北陸を中心に平地でも大雪となるところがある見通しです。また、関ヶ原を通って名古屋周辺にも、あす朝にかけては雪雲が流れ込み、積もるかもしれません。あすになると、活発な雪雲の中心は北上して、石川県から新潟県となる見込みです。今回の寒波は日曜日にかけて長く続きそうです。さらに土曜日から日曜日にか