消防車など13台が出動きのう夜、愛知県岡崎市で火事がありました。【写真を見る】愛知・岡崎市の住宅で火事51歳男性と16歳の女の子が連絡取れず警察が安否確認急ぐ消防車など13台が出動し、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。51歳の長男、16歳の孫と連絡とれずこの家には山内弘子さん（73）が家族4人で暮らしていて、このうち、51歳の長男と孫にあたる16歳の女の子と連絡が取れてい