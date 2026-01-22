お笑いカルテットぼる塾が22日、都内で「セブン−イレブン・ジャパン新スイーツ発表会」に登壇した。スイーツ大好きで知られる田辺智加（42）は毎食後、デザートを欠かさないという。「この数日、バレンタイン時期というのもありまして、もう既に30万円、スイーツに使っています」と告白。「42年の人生で、もしかしたらスイーツ代で家が建てられるかもしれない」と甘い物には目がない。この日は、「しあわせ食感」というコンセプ