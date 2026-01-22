福島県の郡山駅前で、大阪府から訪れていた受験生の女性が飲酒運転の車にはねられ死亡した事故から、きょうで1年を迎えました。現場では、事故のあった午前6時半ごろ、亡くなった女性の遺族や関係者が花を手向けました。女性の母親は「娘の死を無駄にしないためにも、飲酒運転が減っていくことを強く祈っています」とコメントを寄せました。