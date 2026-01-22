■これまでのあらすじ妻の「一口ちょうだい」に限界を感じる夫が話し合いを提案すると、妻は逆ギレして家を出て行った。後日、義母から連絡が。義妹からは謝るように言われ、義母からは自分たちの当たり前を受け入れるよう言われるが、夫は譲ることなく毅然と離婚を切り出すのだった。「離婚の理由がこんなくだらないことなんて…」と、妻は最後の最後まで何が問題なのかがわかっていないようでした。ただ俺の前では「離婚したいな