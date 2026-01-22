警視庁タイ人女性にホテルで売春させたなどとして、警視庁保安課は22日までに、売春防止法違反の疑いで、風俗店従業員周暁羽容疑者（59）＝東京都西東京市＝やホテル支配人李峰容疑者（36）＝千葉県松戸市＝らいずれも中国籍の男女6人を逮捕した。同課によると、短期滞在で入国したタイ人女性を松戸市のホテルに繰り返し派遣し、売春させていたとみられる。2024年以降、約3200万円を売り上げていたという。逮捕容疑は共謀し