MLBサンフランシスコ・ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27）が3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に韓国代表として参戦することを表明した。22日までに韓国メディアが報じた。韓国メディア「OSEN」によると、イ・ジョンフは前日21日に渡米する前に韓国・仁川空港でメディア取材に対応。その場で「WBCに出場する」と参戦を表明し「代表チームではベテランと若手の架け橋の役割をうまく