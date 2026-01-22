茨城・水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、逮捕された元交際相手の男が、被害者の女性に去年、面会を求める内容のメッセージや電話をしていたことが分かった。事件前後の時間帯に容疑者のものとみられる車が防犯カメラに大内拓実容疑者（28）は2025年12月31日、水戸市加倉井町のアパートに住むネイリストの小松本遥（31）さんの首を刃物で突き刺すなどして殺害した疑いが持たれている。その後の取材で、事件発