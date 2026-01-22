【「青野くんに触りたいから死にたい」第14巻】 1月22日 発売 価格：792円 第14巻書影 【拡大画像へ】 講談社は、椎名うみ氏のマンガ「青野くんに触りたいから死にたい」の最終巻となる第14巻を1月22日に発売した。価格は792円。 本作は、目立たない少女刈谷優里と、付き合い始めて2週間で死んでしまった青野龍平の切なくて少し不気味なホラーラブストーリ&#