県内は山沿いを中心に大雪となっています。強い寒気は25日・日曜日ごろにかけて続く見込みで交通障害に警戒が必要です。駅舎を覆うほどの雪の壁が広がる魚沼市守門。積雪は守門で177センチ、十日町市で167センチなどとなっています。中越では24日にかけて警報級の大雪となるところがある見込みで23日昼までに降る雪の量は、中越の山沿いで80センチ、平地で50センチなどと予想されています。魚沼市内では21日夕方、雪下ろしをしてい