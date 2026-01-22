新潟市西区の自宅に同居する50代の息子の遺体を遺棄したとして76歳の男が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは新潟市西区寺尾台の無職・金田秀夫容疑者（76）です。警察によりますと、同居する50代の息子が死亡しているのにも関わらず遺体を自宅に遺棄した疑いがもたれています。1月21日、息子の職場の関係者から「職場に来ない」と警察に相談があり、その後、部屋の中で倒れているのが見つかりました。遺体に刺し傷な