愛知県岡崎市の住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】住宅火災で焼け跡から2人の遺体 51歳と16歳の父娘と連絡取れず 愛知･岡崎市の木造2階建て住宅 ｢火が出ている｣と通りかかった人から通報 警察と消防によりますと、1月21日午後10時半過ぎ、岡崎市井沢町で「火が出ています。早く来てください」と通りかかった男性から通報がありました。 消防車など13台が出動し、火は約5時間後に消し止め