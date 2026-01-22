この冬最も強い寒波の影響で、岡山県北の山間部では雪が続いています。 【写真を見る】「帰ったら雪かきをしないと」と中学生今季最強寒波で県北では降雪続く真庭市の上長田で61センチなど【岡山】 雪はあす（23日）にかけて続く見込みで気象台が注意を呼びかけています。 岡山県と鳥取県の県境に位置する津山市阿波地区の午前7時ごろの様子です。 辺り一面が真っ白になり視界が悪くなっていました。 この冬最も強い寒波