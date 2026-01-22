冬型の気圧配置が強まり、岡山県北部で降積雪が予報されています。 このため、JR西日本は、22日、次の列車の運転を取りやめるということです。 【因美線】 《津山⇒智頭駅方面》・ 津山駅５時０３分発快速智頭駅行き６時０８分着津山駅～智頭駅間・那岐駅６時５０分発普通鳥取駅行き７時５９分着那岐駅～鳥取駅間・津山駅６時４７分発普通智頭駅行き７時５５分着美作加茂駅～智頭駅