岡山市はきょう（22日）、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用し、新アリーナ整備のための寄付の受付を開始しました。目標額は10億円です。 岡山市と、ふるさと納税ポータルサイトを運営する「さとふる」が発表したものです。岡山市は2032年度中の完成を目指して、北区野田に「新アリーナ」の整備を計画しています。新アリーナの整備に関して、約280億円の概算事業費が試算されています。そうし