映画・ドラマの制作に関わるほか、作家として数々のベストセラーを生み出してきたアンソニー・ホロヴィッツ。彼の作品が3月20日（金・祝）よりミステリーチャンネルにてまとめて放送される。 『名探偵ポワロ』『ミス・マープル』の生みの親アガサ・クリスティーの作品に毒殺が多い理由