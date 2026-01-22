全米の火曜日を彩る「NCISサンデー」のファンにとって、忍耐の時間がもう少しだけ続くことになりそうだ。当初、2月24日（火）に放送再開を予定していた『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』とその前日譚『NCIS: オリジンズ』、そして『NCIS:シドニー』の3作品。これら全てのシーズン再開が1週間順延され、3月3日（火）に変更されることが、米TV Lineによって報じられた。