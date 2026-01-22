監修歯科医師：木下 裕貴（歯科医師） 北海道大学歯学部卒業。同大学病院にて研修医修了。札幌市内の歯科医院にて副院長・院長を経験。2023年より道内の医療法人の副理事長へ就任。専門はマウスピース矯正だが、一般歯科から歯列矯正・インプラントまで幅広い診療科目に対応できることが強み。『日本床矯正研究会』会員であり小児の矯正にも積極的に取り組んでいる。 薬物性歯肉増殖症の概要 薬物性歯肉増殖症は、特定の