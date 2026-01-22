「日焼けは健康的」というイメージは、じつは危険な誤解です。日焼けは皮膚が紫外線から必死に身を守る“損傷のサイン”。繰り返すことで、シミやしわのリスクが高まるだけでなく、皮膚がんの発症や全身の健康にも影響を及ぼします。特に子どもの肌は紫外線に弱く、将来のリスクにつながることも。本記事では、皮膚科専門医が日焼けのメカニズム、紫外線の驚くべきエネルギー、そして今日から実践できる正しい日焼け対