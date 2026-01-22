気象庁によりますと、北日本から西日本の日本海側を中心に、２５日頃にかけて山沿いや山地だけではなく平地でも大雪となる所がある見込みです。気象庁が警戒を呼びかけています。 【写真を見る】【転倒防止】雪が降ったらペンギン歩き！雪道で転ばない「歩き方のコツ」と「大ケガをしないためのポイント」はちょっとの雪でも路面凍結の可能性... （山形） 雪が降ると積雪や路面の凍結による交通障害に警戒・注意が必要ですが