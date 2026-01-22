シャーロット・ホーネッツ vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2026年1月22日（木）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 87 - 94 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのシャーロット・ホーネッツ対クリーブランド・キャバリアーズがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。