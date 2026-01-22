強い冬型の気圧配置の影響で山形県内では各地で積雪が増えています。雪は２５日頃にかけて降り続き大雪となる所がある見込みで、注意警戒が必要です。 【写真を見る】山形県内雪は25日頃にかけて降り続き大雪となる所も鉄道にも影響奥羽本線、陸羽西線で計画運休に（山形） 午前９時すぎの上山市楢下です。雪が降り続き、木々にも積もっています。 今シーズン最も強く最も長い寒波の到来で、県内はおとといから雪が