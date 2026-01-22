ハーゲンダッツ ジャパンは1月20日より、クリスピーサンド『贅沢いちごミルク』（351円）を期間限定で発売しました。■パステルカラーのコーティングと真っ白なウエハースで可愛らしい色合いに同商品は、本格的ないちごミルクを表現し、いちごとミルクそれぞれの素材感やマリアージュが楽しめるクリスピーサンドですシンプルな素材で仕上げたミルクアイスクリームを、パステルカラーのいちごコーティングし、真っ白なウエハースで