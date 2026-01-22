「BCNランキング」2026年1月12日〜18日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AirPods Pro 3MFHP4J/A（アップル）2位AirPods 4MXP63J/A（アップル）3位AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載MXP93J/A（アップル）4位INZONE Buds ホワイトWF-G700N(W)（ソニー）5位ワイヤレスステレオヘッドセット ブラックWF-C510(B)（ソニー）6位Soundcore P30i