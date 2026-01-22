現地１月21日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第７節で、伊藤洋輝が所属するドイツ王者のバイエルンがベルギー覇者のユニオン・サン＝ジロワーズとホームで対戦。２−０で快勝を飾った。この試合で痛烈な批判を浴びたのが、63分に２枚目のイエローカードを受けて退場した韓国代表DFのキム・ミンジェだ。２−０とリードした状況で、すでに警告を受けていたにもかかわらず、裏抜けしようとした相手を後ろから