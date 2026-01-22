22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1030円高の5万3790円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万3760.85円に対しては29.15円高。出来高は2万3743枚となっている。 TOPIX先物期近は3624.5ポイントと前日比29.5ポイント高、現物終値比3.24ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53790