22日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝158円47銭前後と、前日午後5時時点に比べ56銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円18銭前後と15銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース