これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越に大雪・着雪注意報、上・中・下越と佐渡に風雪・カミナリ・波浪注意報、上・中越になだれ注意報が発表されているところがあります。 ◆22日(木)これからの天気 各地で雪が降り、局地的にカミナリを伴いそうです。 また風が強く吹き、吹雪くところもあるでしょう。 見通しが悪くなることもありますので、車を運転する際は注意ください。 ◆22日(木)の予想