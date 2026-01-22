2024年、新潟市の男性を殺害し遺体を聖籠町の空き家に遺棄した罪などに問われている男の裁判員裁判で、被告の男が「気づいたときには首を絞めていた」と話しました。 殺人など4つの罪に問われているのは住居不定・無職の小山大輔被告(34)です。起訴状などによりますと、小山被告は2024年10月に新潟市の住宅で、この家に住む小杉英雄さん(78)の首をロープで締めつけて殺害し、聖籠町の空き家に遺棄した罪などに問われてい