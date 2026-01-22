強い寒気の影響で、冬型の気圧配置が強まり、広島県内では22日朝、各地で氷点下の冷え込みとなりました。■三次市民「きょうは（寒さが）厳しいですね、マイナス5度といったら」三次市布野町では、道路の温度計が氷点下5度を示していました。県内では庄原市など4つの地点で今シーズンの最低気温を記録。沿岸部でも福山市など各地で氷点下となりました。■福山市民「底冷えしますよね。めちゃくちゃ寒くて体に堪えます」