任期満了に伴う県知事選挙が22日、告示されました。これまでに現職と新人＝合わせて3人が立候補を届け出ています。県知事選挙に立候補したのは、届け出順に、無所属の現職で自民党・公明党・国民民主党が推薦する村岡嗣政さん53歳無所属の新人・有近眞知子さん43歳無所属の新人で共産党と社民党が推薦する大久保雅子さん61歳の3人です。村岡嗣政さんは山口市の維新百年記念公園で出陣式を開きました。（村岡候補）「産業を強化しそ