上空の寒気が流れ込んだ影響で、22日朝の県内は各地で冷え込み、6つの地点で氷点下を観測する冬日となりました。さつま町の紫尾山です。山頂付近では雪が降り、道路にはうっすら積もっていました。上空の寒気が流れ込んだ影響で、22日朝の県内は各地で冷え込み、霧島市溝辺で氷点下3.1度、霧島市牧之原で氷点下2.1度、肝付町前田で氷点下1.5度など、6つの地点で冬日となりました。また、鹿児島市でも2.8度と最も寒い時期を下