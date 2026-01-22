３０歳以下の優秀な映像制作者に贈られる「ヤング映像クリエーターを励ます賞」が発表され、ＭＢＳのドキュメンタリーが優秀賞に選ばれました。Ｊ・ＶＩＧ（日本映像事業協会）の「ヤング映像クリエーターを励ます賞」は、テレビ業界で働く３０歳以下の優秀な映像作品制作者に贈られるもので、今年度で２７回目となります。その優秀賞に、ＭＢＳが去年１０月に放送した映像’２５「ともに生きる〜強度行動障害と家族〜」を制