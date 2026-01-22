タカラトミーグループのタカラトミーアーツ（東京都葛飾区）は、サンリオのキャラクターたちが題材のカプセルトイ「カンキャラ！サンリオキャラクターズ」を、2026年1月下旬から全国のカプセル自販機で順次発売する。各キャラにちなんだ食べ物を缶のラベルにデザインサンリオのキャラクターたちが缶からひょっこり顔を出した姿がテーマの「カンキャラ！」第1弾。缶のリアルさと、キャラクターのかわいらしさを融合させたユニークさ