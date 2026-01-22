◎全国の天気日本海側は広く雪で、平地も含めて大雪となる所があるでしょう。特に22日(木)は山陰や近畿北部、北陸で積雪の急増する所がありそうです。関東と東海は晴れ間がありますが、東海は雪雲が流れ込みやすく、濃尾平野も雪の積もる所があるでしょう。西日本や東北の太平洋側も一部、雪の降る所がありそうです。◎予想最高気温前日と同じくらいか、やや低い所が多いでしょう。平年より低い所が多い予想です。札幌と青森は氷点