プロ野球・ロッテは22日、春季キャンプのメンバーを発表しました。宮崎県・都城市でスタートする一軍メンバーには、昨季のチームを支えた主力がズラリ。加えてルーキーからも、ドラフト1位の石垣元気投手に加え、本指名の大卒＆社会人卒組の計4名が一軍スタートとなりました。一軍は都城で3クールを行ったのち、沖縄県糸満市に移動。一方、二軍メンバーは沖縄県石垣島でキャンプをスタートさせ、入れ替わりで都城に移動します。【