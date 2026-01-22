21日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは、ホフト・シェイラ・テイラー（27）が新たにチームに加入することをクラブ公式サイトで発表した。 テイラーはミドルブロッカーでアメリカ出身。アメリカの大学を卒業後は、フランスやルーマニア、ポルトガルなどの海外リーグでプレーしていた。KUROBEでは背番号27を着用する