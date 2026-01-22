「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第14節は24日（土）から25日（日）にかけて計7つのカードが実施される。 ■大阪マーヴェラス vs 東レアローズ滋賀 ©SV.LEAGUE 昨年12月の皇后杯を制した大阪MVは、2026年に入っても5勝1敗と好調を維持している。岡山と対戦した第13節のGAME2は、サマンサ・フランシスがアタック決定率56.0%でチームの攻撃をけん引。スタメンの多くを