巨人の田中将大投手（３７）が２２日、ジャイアンツ球場で自主トレを公開。ブルペン投球では捕手を座らせ、順調な仕上がり具合を見せた。笑顔も多く見られたこの日の自主トレ公開では、後輩・山崎伊らも見守る中で傾斜を使ったブルペン投球を披露。全球種を投げ込み、「順調にきています」とうなずいた。巨人２年目となる今季は「優勝」と「日本一」を目標に掲げる。「昨シーズン１年を通して取り組んできたことを継続しなが