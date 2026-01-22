立憲民主党の有田芳生衆院議員は２１日、東京都八王子市で記者会見し、衆院選で東京２４区（同市）から立候補しないと表明した。立憲と公明党が結党した新党「中道改革連合」に参加し、比例選で出馬する。有田氏は１９日に野田佳彦代表と面会し、「全国で旧統一教会問題を訴えてほしい」と依頼されたという。前回衆院選では東京２４区で、自民党の萩生田光一幹事長代行（当時は無所属）に惜敗し、比例復活した有田氏は「萩生田