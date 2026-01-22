オリックス・山下舜平大投手（23）が22日、大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開した。気温3度と冷え込む環境の中、室内でランニングやキャッチボールなどで調整。「体はとてもいい状態なので。寒かったですけど、よく動けた」と充実の表情を浮かべた。昨季は腰のコンディション不良もあり、初登板が9月7日と大幅に遅れたものの、4試合で1勝1ホールド、防御率1・25と圧巻の投球を披露。CSファーストSでも初戦の先発を託され