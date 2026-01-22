21日夜、石川県野々市市で、住宅一棟を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは、石川県野々市市新庄の住宅です。きのう午後6時20分頃、近くに住む住民から「住宅の1階から炎が見える」と消防に通報がありました。火は木造2階建ての住宅を全焼し、約1時間50分後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 付近の住民は：「部屋出たらもう後ろが真っ赤で、もう着の身着