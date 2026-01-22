Photo: 山田ちとら 2024年7月29日の記事を編集して再掲載しています。 自分好みのGoogle Pixelスマホ用ケースがいまいち見つからなくて…という方に朗報です。RHINOSHIELDのSolidSuitシリーズは、約1000種類のデザインからカスタマイズすることが可能。それでいて、3.5mの高さから落としてもスマホを保護してくれるタフなやつ！Google Pixel 5以降の全機種に対応しています。ミルスペック超